Йде похолодання: прогноз погоди в Україні на 3 жовтня від ObozTV

У четвер погода на заході України різко зміниться – захмарить і похолоднішає. Синоптики попереджають, що до кінця тижня похолодання охопить більшу частину території країни.

ObozTV представляє прогноз погоди на четвер, 3 жовтня.

На заході переважатиме похмура погода. Дощитиме лише вночі. Максимум денної температури +13, вночі на термометрах +8 градусів.

На півночі небо затягне хмарами, у Сумах обіцяють легку зливу. Денний максимум +17 градусів, нічний мінімум +11.

На сході за прогнозом ясно та сухо. Вдень повітря прогріється до +25 градусів, уночі стовпчик термометра опуститься до +10.

Південь та Крим – сонце чергуватиметься з хмарами. Температура повітря протягом дня +24, вночі +12 градусів.

У Центральній Україні переважатиме хмарна погода, місцями пройде короткочасний дощ. Температура повітря вдень +21 градус, вночі +12.

Києву обіцяють похмуру, але суху погоду. Денний максимум +15 градусів, нічний мінімум +13.

Як писав OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань передбачив, що друга хвиля осіннього потепління в Україні розпочнеться із 13 жовтня.

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