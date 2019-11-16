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16 листопада • оновлено в 15:01
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Йде похолодання: прогноз погоди в Україні на 17 листопада від ObozTV

2.3т
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В Україні буде сонячно, температура повітря опуститься на кілька градусів, а ось ночі будуть досить холодними.

ObozTV представляє прогноз погоди на неділю, 17 листопада.

На заході небо затягне хмарами, в окремих областях прогнозують прояснення. Температура вдень +16, вночі +2.

На півночі ясно і сухо, опадів не прогнозують. Денний максимум +7, нічний мінімум 0.

На сході чисте безхмарне небо, без краплі опадів. Максимум денної температури +10, вночі на термометрах 0.

Йде похолодання: прогноз погоди в Україні на 17 листопада від ObozTV

В південних областях та в Криму також сонячно і сухо. Температура вдень +15, вночі +4.

У центральних областях гарний погожий день, опадів не прогнозують. Вдень повітря прогріється до +8, вночі термометри покажуть +1.

У Києві ясно і сухо. Денний максимум +6, нічний мінімум +3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Британії спрогнозували, що зима в 2020 році в Європі буде найхолоднішою за останні 30 років.

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