Йде похолодання: прогноз погоди в Україні на 17 листопада від ObozTV
В Україні буде сонячно, температура повітря опуститься на кілька градусів, а ось ночі будуть досить холодними.
ObozTV представляє прогноз погоди на неділю, 17 листопада.
На заході небо затягне хмарами, в окремих областях прогнозують прояснення. Температура вдень +16, вночі +2.
На півночі ясно і сухо, опадів не прогнозують. Денний максимум +7, нічний мінімум 0.
На сході чисте безхмарне небо, без краплі опадів. Максимум денної температури +10, вночі на термометрах 0.
В південних областях та в Криму також сонячно і сухо. Температура вдень +15, вночі +4.
У центральних областях гарний погожий день, опадів не прогнозують. Вдень повітря прогріється до +8, вночі термометри покажуть +1.
У Києві ясно і сухо. Денний максимум +6, нічний мінімум +3.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Британії спрогнозували, що зима в 2020 році в Європі буде найхолоднішою за останні 30 років.
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