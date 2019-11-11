Йде похолодання: прогноз погоди в Україні на 12 листопада від ObozTV

В Україні 12 листопада синоптики обіцяють незначне зниження температури в окремих областях, але в цілому ситуація з погодою не зміниться.

ObozTV представляє прогноз погоди на вівторок, 12 листопада.

На заході безхмарно, опадів не прогнозують. Днем на термометрах +15, вночі 0.

На півночі сонце буде чергуватися з хмарами. Денний максимум +10, нічний мінімум +3.

У східних областях небо затягне хмарами, але погода буде сухою. Вдень повітря прогріється до +14, вночі стовпчик термометра опуститься до +7.

На півдні і в Криму мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря протягом дня +18, вночі +8.

У центральних областях хмарно з проясненнями, погода буде сухою. Температура вдень +11 градусів, вночі +4.

У Києві сонце буде чергуватися з хмарами, опадів не прогнозують. Денний максимум +9, нічний мінімум +5.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українцям дали рекомендації, як заощадити на опаленні з настанням холодів.

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