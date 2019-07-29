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Йде похолодання до +15: прогноз погоди в Україні на 30 липня від ObozTV

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Впродовж цього тижня свіже повітря почне поступово заходити в Україну і спека відступить. У західних областях вночі вже до +15 градусів.

ObozTV представляє прогноз погоди на вівторок, 30 липня.

На заході переважно дощитиме. Максимальний показник вдень +27, вночі стрілка термометра опуститься до +15 градусів.

У північних областях синоптики також прогнозують хмарну погоду з опадами. Температура повітря вдень +29, вночі +18 градусів.

Йде похолодання до +15: прогноз погоди в Україні на 30 липня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На сході аналогічна ситуація – захмарене небо та місцями дощі. Вдень позначка термометра підніметься до +31 градуса, вночі опуститься до +20.

На півдні та в Криму переважно хмаритиме, але без опадів. Денний максимум +33 градуси, нічний мінімум +18.

У центральних областях небо затягнуть хмари, які принесуть з собою ймовірні дощі. Температура повітря вдень +31, вночі +17.

Київ також очікує легка злива. Максимальний показник вдень +30, вночі термометри покажуть +22.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики прогнозують, що протягом усього тижня температура буде поступово падати, а до вихідних 3 і 4 серпня стане набагато прохолодніше.

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