Із місцевими виборами варто почекати до наступного року: Микола Томенко
Лідер партії громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Влади Цуркан та Марини Клим.
Він прокоментував місцеві вибори в Україні 29 грудня 2019 року.
"Я би зараз зупинився і радив би Верховній Раді зупинити цю історію. Абсурдність даної ситуації полягає у тому, що згідно із Конституцією чергові вибори до органів місцевого самоврядування відбуваються в останній тиждень жовтня п'ятого року повноважень. Тобто планова дата виборів - 25 жовтня 2020 року. От уявіть собі, що вас зараз обирають, а вже через рік починаються нові вибори. Як на мене, немає зараз трагедії, щоб рік попрацювали виконуючі обов'язки, а вже планово ми перезавантажили систему місцевого самоврядування на виборах наступного року", - заявив Томенко.
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