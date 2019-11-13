Із 73%, які голосували за Зеленського, 40% голосували проти Порошенка: Роман Безсмертний

Експредставник України ТГК у Мінську роман Безсмертний у прямому етері ObozTV прокоментував заяву представників "Слуги народу" щодо Мінських угод.

"Цифру 73%, яку всі називають щодо голосів за Зеленського треба правильно розуміти. Там 40% голосували проти Порошенка. Тому давайте її опустимо до 30%. А скільки з цих 30% залишилось зараз? Тому це просто слова, щоби нічого не робити. Тепер, стосовно заяви. Що таке інший формат? Для того, щоб говорити з лідерами нормандської четвірки про інший формат, треба його виробити, запропонувати, опрацювати, проговорити із кожним із них, досягнути згоди, і тоді буде результат. Бо якщо ви додумалися без підготовки, без пропозицій прийти на розмову і сказати чотирьом, а давайте ми зараз тут... Це не той випадок, коли можна сидіти на лавці та обговорювати питання. Що на вершині цього питання - Європейський Союз. Хто з ЄС і як висловився із цього питання? Ви можете говорити з Меркель і Макроном про що завгодно. Які гарантії може дати Меркель, яка от-от вже не буде канцлером? І які гарантії може дати президент Макрон, який зараз сконцентрований на внутрішніх виборах? А Трамп сказав Зеленському - їдь у Москву і там домовляйся", - заявив Безсмертний.

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