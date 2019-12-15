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15 грудня • оновлено в 21:16
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Іврит в Ізраїлі було впроваджено задля об'єднання та зміцнення держави

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Для тих, хто жив чи живе в еміграції, коли в тебе нічого більше немає, мова - єдине, що зберігає як українця? Мова.

Яків Дов Блайх, Головний Рабин Києва та України в програмі "Мова з В'ячеславом Кириленком"

#мова_єднає

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Автор
В&#39;ячеслав Кириленко В'ячеслав Кириленко
Тема
"Мова" з В’ячеславом Кириленком
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