Іврит в Ізраїлі було впроваджено задля об'єднання та зміцнення держави
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Для тих, хто жив чи живе в еміграції, коли в тебе нічого більше немає, мова - єдине, що зберігає як українця? Мова.
Яків Дов Блайх, Головний Рабин Києва та України в програмі "Мова з В'ячеславом Кириленком"
#мова_єднає
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