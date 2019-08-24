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Іван Семесюк

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Художник, письменник, музикант. Один із засновників Жлоб-арту, що детально фіксує та досліджує таке соціальне явище як жлобство.

Автор оригінальних експериментальних книжок "Щоденник україножера" та "Фаршрутка". Стверджує, що жити без лайки в україні надзвичайно складно

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Тема
Роздягніться - ви в ефірі
Особа
Іван Семесюк
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