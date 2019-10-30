Іван Дорн завітав до Івана Урганта

Іван Дорн завітав до Івана Урганта69 Читати матеріал російською
Скандальний український співак Іван Дорн став гостем програми "Вечірній Ургант", яка виходить на російському пропагандистському "Першому каналі".
Так, він представив свою нову платівку "Три хороших песни" й разом із колегою Романом Бестселером виконав музичний номер. Також Дорн розповів, що планує зробити річну паузу в кар'єрі
"Наступного року в мене буде відпустка. Я не виступатиму, не працюватиму. Хочу відпочити, я втомився. Буду вчити французьку, бо у мене діти розмовляють цією мовою. Я хочу розуміти, про що вони шепочуться між собою", — сказав Дорн.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дорн обурив користувачів новим спільним треком "Мужа дома нету" з російською співачкою Zventa Sventana і відео до нього.
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