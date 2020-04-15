Українські медики в Італії: Посол назвав дату повернення

Відео 10:43, 15.04.2020

У найближчі дні в Італії буде вирішуватися питання щодо конкретної дати повернення 20 українських медпрацівників, які надають допомогу в боротьбі з епідемією коронавірусу в італійському регіоні Марке.

"Сьогодні я мав прекрасну розмову з мером міста Урбіно, де знаходиться група українських лікарів, і мер в найтепліших словах висловив оцінку від усіх жителів міста", – розповів в ефірі ObozTV Надзвичайний і Повноважний Посол України в Італії Євген Перелигін.

"Упевнений, що українські лікарі повернуться, збагачені досвідом і знаннями, які так будуть необхідні в ситуації сьогодні в Україні", – підкреслив Посол.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Вперше у світі людина заразилася коронавірусом від трупа

Вони прийшли не по Таню Чорновол, вони прийшли по Майдан

На Донбасі вибухнув міномет: один боєць ЗСУ загинув, іще вісім поранені

"Валера – три будьонівки": офіцери розкрили, чим "прославився" спійманий на держзраді генерал СБУ

"Голова у виразках!" У ПЦУ різко звернулися до Онуфрія через збір людей на Великдень