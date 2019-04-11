Історія сепаратизму в Україні: хто і за що був звинувачений

Крім широковідомої Нелі Штепи, другим "героем" Слов'янську є В'ячеслав Пономарьов. Український колабораціоніст з Росією, підприємець. Активний учасник російської диверсійної діяльності в Україні навесні 2014 року. Самопроголошений мер міста Слов'янська.

За іншими даними, В'ячеслав Пономарьов — громадянин Росії, злочинець і втікач. Правоохоронці Російської Федерації полюють на нього 5 років. Пономарьов досі перебуває у всеросійському розшуку. У місті Еліста, Калмикія, його хочуть судити за статтею 213 Кримінального кодексу РФ за хуліганство, що передбачає до 7 років в'язниці.

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