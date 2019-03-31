Історичні значення Виборів-2019: історик вказав на відмінності в програмах кандидатів

Історик та блогер Андрій Плахонін зазначив, що кожні вибори президента в Україні, в тій чи іншій мірі, можна назвати "історичними", на яких вирішувався подальший розвиток країни і її напрям руху. Єдине, чим історичне значення цих виборів відрізняється від попередніх, це тим, що серед програм "топових" кандидатів немає протистояння "Захід-Схід".

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