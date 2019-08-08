Іспит для Зеленського: чи пройде президент України вчорашнє випробування

Остання доба президента України Володимира Зеленського минула у роздумах про те, чи варто розвіювати сподівання частини українців, які вони мають до нього понад півроку.

Першим серйозним випробуванням мала стати реакція на героїчну загибель українських вояків на Донбасі, яке він, пройшло не найкращим чином, бо так і не зміг назвати винуватицею загибелі молодих українських хлопців Росію, а використовував замість цього нейтрально-розпорошене "та сторона".

До того ж, ми пригадали про те, як процес здобуття миру на українському Донбасі бачив Зеленський-кандидат, а не президент.

Від візиту до Туреччини, перш за все чекали не тільки і не стільки серйозних економічних проривів, а певних міжнародних політичних результатів. Так, за умови того, що візит Зеленського до Анкари відбувався напередодні чергового судилища окупаційною владою Криму едема Бекірова, хотілося б нагадати, що попередньому президенту України Петру Порошенку вдалося домовитись із президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, який зіграв головну роль у визволенні Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова.

Чи вдалося новому президенту України Володимиру Зеленському переконати або заохотити турецького лідера до чергової допомоги Україні, думаю, ми побачимо (або не побачимо) у найближчий час. Але, можемо за це очікування заплатити знову непомірну ціну - життя і здоров'я громадян України.

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