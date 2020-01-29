Іспанія повністю відмовляється від вугільних електростанцій

Уряд Іспанії має намір повністю відмовитися від використання кам'яновугільних електростанцій в найближчі 10 років, що стане першим таким випадком в Європі.

Про це пише видання Energy Reporters. Згідно з планами керівництва країни, до 2025 року Іспанія матиме тільки одну діючу вугільну електростанцію, яка працюватиме на 10% потужності і закриється через 2 роки.

У 2019 уряд припинив видобуток вугілля після укладення угоди з профспілками про інвестування 250 млн євро в регіони для забезпечення плавного переходу до "зеленої економіки". Це дозволило скасувати податок на спалювання природного газу на електростанціях, який було введено для підтримки гірничодобувної промисловості.

За 40 років частка електроенергії, що виробляється іспанськими електростанціями на вугіллі, впала до 5% в 2019 році. При цьому в 2019 році частка електроенергії Іспанії, виробленої відновлюваними джерелами енергії, склала 38%.

У січні влада країни прийняла Декларацію про надзвичайну ситуацію в сфері клімату і навколишнього середовища, згідно з якою повний перехід на "зелені" джерела енергії буде здійснено до 2050 року.

У 2019 виробництво вугілля скоротилося на 42% в таких країнах ЄС як Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Португалія. Однак, наприклад, Німеччина зможе закрити вугільні електростанції тільки в 2038 році.

Раніше OBOZREVATEL писав, що іспанська компанія Iberdrola приступила до розробки офшорного комплексу вітрогенераторів вартістю $8,5 млрд і загальною потужністю 3,1 ГВт.

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