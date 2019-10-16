Перевтома, біла мука на концертах і брак правдивості у реальному житті – відверта Ірина Федишин, у проекті THE GUEST

Перевтома, біла мука на концертах і брак правдивості у реальному житті – відверта Ірина Федишин, у проекті THE GUEST30 Читати матеріал російською
Ірина Федишин зізналась, що пісня "Хочу на Мальдіви" - результат перевтоми від постійних концертів та студійної роботи.
А кліп, до пісні, окрім жартів, нагадує прихильникам творчості української співачки, що соціальні мережі не завжди є відображенням нашого реального життя. Також в рамках проекту THE GUEST Іирна Федишин розповіла про нову концертну програму, тур по Україні, та які несподіванки чекають на глядачів нового шоу.
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