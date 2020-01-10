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10 січня • оновлено в 16:42
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Іранські ЗМІ показали відео про початок роботи з "чорними скриньками"

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"Чорні скриньки" з українського Boeing 737, який зазнав аварії в Ірані, можуть бути відправлені в Росію для розшифровки.

Про це пише CNN. Причиною може стати відсутність у Тегерана відповідних можливостей.

"Ми не знаємо, чи є в Ірану технології для розшифровки. Якщо немає, Іран має вирішити, куди відправити дві скриньки", – йдеться у статті.

Зазначається, що якщо в країні немає технологій для аналізу даних "чорних скриньок", вони зазвичай надсилаються в держави, де є великий досвід та інструменти для зчитування необроблених даних про політ, – наприклад, Великобританія, США, Франція та Австралія.

При цьому видання припускає, що бортові самописці можуть бути відправлені і в Росію, у якої є можливості для зчитування таких даних.

Цікавим при цьому є той факт, що серед пасажирів літака не було громадян Росії. Більше того, в РНБО України висловили думку, що причиною катастрофи могла стати вироблена в РФ ракета.

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