Іран визнав, що збив літак МАУ: що має право вимагати Україна

Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Ілія Куса у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував інформацію про те, що Іран визнав, що збив український літак, який належав МАУ.

"Я думаю, що Іран отримав попередні результати експертизи щодо уламкі в першу чергу, подруге, те що там були на борту етнічні іранці, це спонукало швидше розлідувати. Ну і окрім того, іранські керівники провели розслідування у збройних силах, яка, судячи із заяви міністра внутрішніх справ, і призвело до висновку, що це була людська помилка", - заявив Куса.

Із приводу покарання, яке можуть понести винні, то експерт переконаний, що військові, які припустились помилки будуть покарані.

"Україна може розраховувати на компенсації за літак та сім'ям загиблих", - заявив Куса.

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