13 сценаріїв помсти США за вбивство Сулеймані: Корпус вартових Ісламської революції

В Ірані було розроблено 13 варіантів відповіді на ліквідацію США генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Касема Сулеймані.

Про це заявив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані, передає ТАСС.

"Наразі в Радбезі було представлено 13 варіантів помсти (за вбивство Сулеймані)", – йдеться в повідомленні.

Шамхані додав, що "навіть найщадніший з них (варіантів – Ред.) може стати історичним кошмаром для США".

За його словами, "американці знають, що вони вразливі перед відповіддю з боку Ірану".

"Якщо сили США не захочуть самостійно покинути регіон, то ми змусимо їх це зробити", – погрожував Шамхані.

Крім того, іранські ЗМІ опублікували карту американської військової присутності в регіоні, зазначивши, що кожна точка на цій карті може бути метою для іранської помсти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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