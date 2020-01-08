13 сценаріїв помсти США за вбивство Сулеймані: Корпус вартових Ісламської революції
В Ірані було розроблено 13 варіантів відповіді на ліквідацію США генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Касема Сулеймані.
Про це заявив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані, передає ТАСС.
"Наразі в Радбезі було представлено 13 варіантів помсти (за вбивство Сулеймані)", – йдеться в повідомленні.
Шамхані додав, що "навіть найщадніший з них (варіантів – Ред.) може стати історичним кошмаром для США".
За його словами, "американці знають, що вони вразливі перед відповіддю з боку Ірану".
"Якщо сили США не захочуть самостійно покинути регіон, то ми змусимо їх це зробити", – погрожував Шамхані.
Крім того, іранські ЗМІ опублікували карту американської військової присутності в регіоні, зазначивши, що кожна точка на цій карті може бути метою для іранської помсти.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Внаслідок повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак) в ніч на п'ятницю, 3 січня, загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Сулеймані.
У мережу потрапило відео з місця ліквідації Сулеймані в багдадському аеропорту.
Генерал прибув до Іраку для зустрічі з представниками проіранського збройного формування "Аль-Хашд аш-Шабі".
Міністр оборони Ізраїлю скликав екстрену нараду після вбивства генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану.
Під час вбивства Сулеймані в Іраку загинули ще семеро людей з його близького оточення.
Для ліквідації Сулеймані, ймовірно, була використана ракета типу AGM-114 Hellfire, випущена з безпілотника MQ-9 Reaper.
Генерал, можливо, бував у Москві (Росія) і зустрічався з президентом країни Володимиром Путіним.
У мережі з'явилося відео, на якому Сулеймані погрожував американському президенту Трампу.
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї призначив бригадного генерала Ісмаїла Каані главою спецпідрозділу "аль-Кудс", яким раніше командував Сулеймані.
У Багдаді (Ірак) 4. січня відбулося прощання з генералом Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР).
А 5 січня тіло Сулеймані доставили до Ірану, де попрощатися з ним прийшли мільйони жителів.
Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства Сулеймані.
Дочка вбитого генерала Сулеймані Зейнаб пригрозила США й Ізраїлю "чорними днями" й помстою за батька.
Законодавці Ірану проголосували за пропозицію визнати армію США й Пентагон терористичними організаціями у відповідь на вбивство генерала Касема Сулеймані.
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