Іран проти США: релігієзнавець пояснив, чого правне аятола

Релігієзнавець Дмитро Горєвой у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він прокоментував, чого прагне Іран, будучи теократичною державою, де при владі знаходиться верховний релігійний лідер - аятола.

"Аятола - це релігійна посада. Це найвищий титул для мусульманського правителя. Це для порівняння, для розуміння у наших реаліях, це як патріарх, це якби в Росії, в Кремлі, сидів патріарх Кирило, наприклад", - заявив Горєвой.

Він також висловився із приводи мети, яку переслідують іранські правителі.

"Іран мріє стати регіональним лідером ісламського світу, і він за це лідерство сперечається з Саудівською Аравією. Це різні мусульманські традиції сунітів та шиїтів. Іран - це держава шиїтів, які проживають в Ірані та Іраку в основному. І от Іран намагається бути державою опікуном для шиїтів і просувати свою версію ісламу в маси. Іран має дуже негативне ставлення до США, що зумовлено історично, адже ісламсяка революція сталася саме після скидання проамериканського правителя Ірану, який просував прозахідний стиль життя", - пояснив Горєвой.

Він також додав, що будь який закон, прийнятий у цій країні, має відповідати законам шаріату. І закони, прийняті урядом Ірану, перевіряються на відповідність спеціальним державним органом, і у випадку невідповідності релігійним нормам, закон відправляється на доопрацювання.

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