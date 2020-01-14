Іран міг навмисно збити український літак: американський військовий

Капітан першого рангу ВМС США Гарі Табах у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучого "Підсумків" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував катастрофу українського літака в Ірані та можливі причини, чому іранські військові випустили дві ракети в літак МАУ.

"Якщо вважати, що це випадковість, то тут варіантів може бути мільйон різних. Справа у тому, що коли ти ізольований, коли твої союзники - це лише Росія, Венесуела та Сирія, у тебе немає запчастин, але тобі дали смертельну зброю, стаються такі інциденти. А роздавати відповідну зброю просто так - нерозумно. У кого ще є такі ракети? У нас є подібна зброя, але ми просто так зброю не даємо. От Україні дали Джевеліни, але там розписались, ми стежимо за їх технічним станом", - заявил Табах.

Він також дав коментар щодо дій, які передували збиттю літака МАУ з боку США та розвиток подій після вбивства Сулеймані.

"Щойно у вас зменшиться корупція, щойно у вас зміцниться економіка, у вас будуть терористичні акти, я це вже неодноразово говорив", - зазначив американський військовий.

Експерт також висловився із приводу заворушень в Абхазії.

"Цей регіон живе лише двома продуктами - це мандарини та горіхи. І єдиний ринок, куди вони можуть їх продати - це Росія. До того ж там величезний контингент російських військ. Тому я не вірю в те, що там щось реально зміниться. Я думаю. що Абхазії більше немає, та й самі грузини навряд їх приймуть", - заявив Табах.

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