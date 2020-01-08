Іран має право не надавати доступ до "чорної скриньки": ексміністр інфраструктури України

Міністр інфраструктури України ( 2016—2019 рр) Володимир Омелян у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував аварію українського літака МАУ в Ірані поблизу Тегерану.

"Маємо сумні звістки на Різдво... Щодо самої ситуації із катастрофою та заяви іранської влади, що вони не планують видавати чорні скриньки Україні та компанії Боїнг, то вони мають право не віддавати чорні скриньки, але я сподіваюсь, що вони забезпечать усі умови для роботи міжнародної комісії в Ірані. Комісія не робить висновків щодо винуватості когось, вона робить висновки, які допомагають уникнути подібної ситуації у майбутньому", - зазначив Омелян.

За його словами, людський фактор був мінімальним на висоті, яку набрав літак і не міг спричинити катастрофу.

"Ситуація у цьому регіоні є вкрай важкою, і все це зіграє не на користь Ірану", - додав Омелян.

Він також радив би викреслити із можливих версій катастрофи літака "фантастичні історії", наприклад, фактор теракту чи влучання ракети.

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