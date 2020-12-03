Інвестори ЖК Polaris Home & Plaza після 17 років очікувань отримають житло комфорт-класу
Після 17 років очікувань ошукані інвестори отримають житло комфорт-класу.
Будущие жители новостройки по адресу улица Семьи Кульженко, 22, на минском массиве столицы после почти 20 лет ожиданий и борьбы с застройщиками, вместо обычного дома, получат на территории своего ЖК 10 тысяч квадратных метров торгово-развлекательного центра, собственный супермаркет, спорткомплекс и ресторан.
За проект взялися менеджери девелоперського тандему Perfect Group і Citex Development.
Йдеться про мультифункциональном комплексі під назвою Polaris Home & Plaza, замість звичайної шістнадцятиповерхівки
Забудовник упорядкував всі дозвільні документи і готовий в 2021 році здати першу чергу
Частина інвесторів підписала з забудовником меморандум і готова всіляко сприяти будівництву.