Інвестиційний клімат в Україні та вплив коронавірусу на економіку: прогнози експерта

Експерт із зовнішньоекономічних питань Віктор Шевченко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини про появу "інвестиційних нянь" в Україні. З'явилась перша українська компанія, яка подала запит на таку послугу. Про це нещодавно повідомив прем'єр Олексій Гончарук.

"В офісному середовищі існує такий вираз, що якщо керівнику зранку прийшла в голову геніальна ідея, то хтось буде займатись дурньою цілий день. Оце десь із тої опери. Я говорю зараз про самий вираз "інвестиційна няня". Тому що няня - це той. хто допомагає виховувати молодь, поки вона сама не почне приймати рішення. Я думаю, що няня у даному випадку більше потрібна уряду, а не інвесторам. У мене таке враження, що пан президент сказав, а всі інші почали підлаштовуватись під той вираз. які вони почули від нього на Давосі. А цей вислів міг писатися десь на колінці, або взагалі придумувався на ходу. Маємо, що маємо", - заявив Шевченко.

Експерт пояснив, чому інвестиційні няні не є необхідними в Україні, та навів приклади, як працює логіка інвестора, коли він оцінює привабливість того чи іншого ринку для власних інвестицій.

"Я був у відрядженні в Казахстані нещодавно. Там живе 18 млн людей, у нас - під 40 млн. Так от минулого року в Казахстані був найгірший рік по прямим інвестиціям. Найгірший. Вони отримали 15,5 млрд інвестиційних коштів. А а нас 2,5 млрд. Скажіть будь ласка, чим ми хизуємося?" - додав він.

Експерт також висловився із приводу того, як коронавірус вплине на економічну ситуацію в світі та в Україні зокрема.

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