Головна Новини
2 жовтня • оновлено в 17:59
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Інвестиції, казино, земля, схеми | Альо, гараж! REBOOT #318

84

Голова Уряду Олексій Гончарук зробив низку гучних заяв.

Заяв, які хоча і з натяжкою, але вже можна вважати більш менш зрозумілою програмою дій нового Кабміну.

Насамперед, Гончарук вирішив оприлюднити розміри інвестицій, які він планує залучити в Україну протягом своєї, як він гадає п'ятирічної каденції. Мова йде щонайменше про 50 мільярдів “вічнозелених американських баксів”...

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Альо, гараж! Reboot" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій Шаповалов Віталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини