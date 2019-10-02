Інвестиції, казино, земля, схеми | Альо, гараж! REBOOT #318 84

Голова Уряду Олексій Гончарук зробив низку гучних заяв.

Заяв, які хоча і з натяжкою, але вже можна вважати більш менш зрозумілою програмою дій нового Кабміну.

Насамперед, Гончарук вирішив оприлюднити розміри інвестицій, які він планує залучити в Україну протягом своєї, як він гадає п'ятирічної каденції. Мова йде щонайменше про 50 мільярдів “вічнозелених американських баксів”...

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!