Інвентаризація пенсійних виплат: що це означає для пенсіонерів

Експерт з пенсійних питань Галина Третьякова розповіла, чого чекати пенсіонерам через анонсовану жорстку перевірку пенсій.

Вона зазначила, що ці перевірки в першу чергу торкнуться не пенсіонерів, а функціонерів. Перевірятимуть чиновників, які визначають, хто і скільки має отримувати з пенсійного фонду. Експерт додала, що перевірятиму на зловживання та технічні помилки. Третьякова заявила, що практика інвентаризації соціальних виплат є абсолютно нормальною, і це роблять всі розвинені держави світу.

Відсоток помилок та зловживань різний. Він коливається від 2-5% в країнах Європи, до 30% у Індії. Наявність механізму верифікації є запобіжником того, що чиновники, які мають можливість зловживати службовим становищем, не роблять цього. Але це не означає тотальної детальної перевірки. Тотальну перевірку, за словами Третьякової, у світі ніхто не проводить.

В Україні пенсійними виплатами охоплено більше ніж 11 млн людей, а 10,5 млн є найманими працівниками, які перераховують ЄСВ. І от системи верифікації цих внесків та виплат пенсій в Україні поки немає, додала експерт.

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