Інтерв'ю з Миколою Тищенком: журналіст розповів про деталі

Політичний оглядач порталу OBOZREVATEL Віталій Тисячний у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував інтерв'ю із Миколою Тищенком.

"Мені було дуже цікаво поговорити з Миколою Тищенком. Знаєте, у Верховній Раді журналісти вважають, що якщо підійти до Миколи Тищенка, то він щось скаже і потім можна буде новину поставити, хайпонути. На мою думку, за останні кілька місяців він виріс. Хоча, звичайно, у деталях він трохи ще плаває. З ним була і помічниця Мар'яна", - заявив Тисячний.

Журналіст зазначив, що спілкування між ними відбулось у форматі п'ятнадцятихвилинної розмови на вулиці. Він зізнався, що їхнє спілкування не було попередньо сплановане, тому питання не були детально підготовлені.

"Ми поговорили по ситуації в країні в цілому", - додав Тисячний.

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