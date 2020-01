Інтернет по всій планеті: Ілон Маск здійснив новий прорив

У вівторок, 7 січня, в США ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink.

Про це повідомляє пресслужба американської компанії SpaceX.

"Успішне розгортання 60 супутників Starlink підтверджено!" – йдеться у зверненні.

Зазначається, що ракета стартувала о 4:19 за Києвом з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Ракетний ступінь здійснив керовану посадку на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані. Додамо, що для цієї установки це вже четвертий політ.

Starlink – супутникова мережа наступного покоління, здатна забезпечити жителів планети широкосмуговим доступом до інтернету. Супутники працюватимуть на орбіті на висоті 290 кілометрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 листопада компанія знаменитого розробника Ілона Маска SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з максимальним у історії вантажем.

