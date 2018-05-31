Інсценування смерті Бабченка, транзит російського газу через Україну – новини на ObozTV

Спецоперація з інсценування загибелі Аркадія Бабченка у Києві набула всесвітнього резонансу. Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну. Рада безпеки ООН не вимагатиме від ХАМАС припинити ракетні обстріли Ізраїлю.

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