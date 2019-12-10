Інструмент для злому дверей
Робота поліції часто пов'язана з проникненням всередину будівель. Відомо, що ключа який був би універсальних для всіх замків підібрати неможливо.
Саме тому співробітникам поліції доводиться вдаватися до спеціального інструменту: лом, різак, таран.
Інструмент для злому дверей
Скріншот з відео
Інструмент для злому дверей
Скріншот з відео
Інструмент, який ви побачите на екрані має більш досконалі і технологічні альтернативи тому що спецслужби використовують для злому вже багато років.
виробництвом гаджета займається компанія Holmato в Нідерландах.
Цей інструмент автономний: не вимагає електрики, наводиться в дію за допомогою гідравлічного насоса.
Інструмент для злому дверей
Скріншот з відео
Інструмент для злому дверей
Скріншот з відео
Він виштовхує двері з такою силою, що вона моментально виламується. Ширина дверного отвору не має значення, так як в даному інструменті можна відрегулювати ширину під конкретний дверний проріз.
Інструмент компактний, його можна помістити навіть в невеликий рюкзак.
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