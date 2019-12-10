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10 грудня • оновлено в 09:03
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Інструмент для злому дверей

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Робота поліції часто пов'язана з проникненням всередину будівель. Відомо, що ключа який був би універсальних для всіх замків підібрати неможливо.

Саме тому співробітникам поліції доводиться вдаватися до спеціального інструменту: лом, різак, таран.

Інструмент для злому дверей

Інструмент для злому дверей

Скріншот з відео

Інструмент для злому дверей

Інструмент для злому дверей

Скріншот з відео

Інструмент, який ви побачите на екрані має більш досконалі і технологічні альтернативи тому що спецслужби використовують для злому вже багато років.

виробництвом гаджета займається компанія Holmato в Нідерландах.

Цей інструмент автономний: не вимагає електрики, наводиться в дію за допомогою гідравлічного насоса.

Інструмент для злому дверей

Інструмент для злому дверей

Скріншот з відео

Інструмент для злому дверей

Інструмент для злому дверей

Скріншот з відео

Він виштовхує двері з такою силою, що вона моментально виламується. Ширина дверного отвору не має значення, так як в даному інструменті можна відрегулювати ширину під конкретний дверний проріз.

Інструмент компактний, його можна помістити навіть в невеликий рюкзак.

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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Это была реклама для ворюг? Обозреватель, вы в своём уме?
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