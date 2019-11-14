INSTAOBOZ: як політики реагували на законопроект про землю

Ведучі прямого етеру на ObozTV Марина Клим та Денис Похила зробили огляд найцікавішого з Інстаграму українських політиків.

Олексій Гончарук відреагував на прийняття закону про ринок землі

Микола Тищенко з фракції "Слуга Народу" написав про стихійну торгівлю

Олександр Скічко підтримав законопроект про землю

Юлія Мендель виставила світлину про те, що вона стежить за голосуванням у ВР

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