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14 листопада • оновлено в 12:36
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INSTAOBOZ: як політики реагували на законопроект про землю

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Ведучі прямого етеру на ObozTV Марина Клим та Денис Похила зробили огляд найцікавішого з Інстаграму українських політиків.

Олексій Гончарук відреагував на прийняття закону про ринок землі

Микола Тищенко з фракції "Слуга Народу" написав про стихійну торгівлю

Олександр Скічко підтримав законопроект про землю

Юлія Мендель виставила світлину про те, що вона стежить за голосуванням у ВР

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