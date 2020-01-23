INSTAOBOZ: Україна співпрацюватиме з Deutsche Bahn
Ведучі "Студії OBOZREVATEL" Анна Нитченко та Денис Похила у прямому етері ObozTV розповіли про найцікавіше із Інстаграму українських політиків.
Пан Гончарук повідомив про те, що Україна співпрацюватиме із найближчим залізничним оператором Німеччини.
Також Гончарук закликав інвестувати в Україну, адже вона є одним із найпривабливіших ринків.
А Макс Нефьодов незадоволений роботою митників.
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