INSTAOBOZ: Україна співпрацюватиме з Deutsche Bahn

Ведучі "Студії OBOZREVATEL" Анна Нитченко та Денис Похила у прямому етері ObozTV розповіли про найцікавіше із Інстаграму українських політиків.

Пан Гончарук повідомив про те, що Україна співпрацюватиме із найближчим залізничним оператором Німеччини.

Також Гончарук закликав інвестувати в Україну, адже вона є одним із найпривабливіших ринків.

А Макс Нефьодов незадоволений роботою митників.

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