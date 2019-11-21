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21 листопада • оновлено в 13:41
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INSTAOBOZ: Порошенко записав відеозвернення до українців

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Ведучі "Студії OBOZREVATEL" Марина Клим та Денис Похила у прямому етері ObozTV зробили огляд найцікавіших новин з Інстаграму українських політиків.

Президент Зеленський написав, що голоси мільйонів громадян злилися у єдиний голос нації

Він також опублікував світлину із зустрічі українських кораблів, які повернулись із російського полону

Прем'єр-міністр Гончарук виставив світлину із зустрічі міністрів

Юлія Мендель опублікувала відео із зустрічі українських кораблів

Ірина Геращенко побувала в Загребі і написала пост, що Україна обов'язково стане членом ЄС та НАТО

Петро Порошенко написав пост та виставив відео стосовно сьогоднішнього дня

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