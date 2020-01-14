INSTAOBOZ: огляд Інстаргаму політиків

Ведучі прямого етеру на ObozTV Денис Похила і Марина Клим зробили огляд найцікавіших новин з Інстаграму українських політиків.

Жан Беленюк опублікував відео, де він танцює

Прем'єр-міністр України пан Гончарук виставив публікацію з дорученнями та звітами

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