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11 грудня • оновлено в 12:32
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INSTAOBOZ: огляд Інстаргаму політиків

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Ведучі прямого етеру на ObozTV Денис Похила та Марина Клим зробили огляд найцікавіших новин з Інстаграму українських політиків

Макс Нефьодов пророкує оновлену митницю в Україні

Прем'єр-міністр України пан Гончарук попередив контрабандистів щодо нелегальних потоків на митниці

Володимир Зеленський опублікував знімку з літака на шляху до України з Парижу

Микола Тищенко виставив світлину з нормандського формату та підтримав президента

Пан Скичко опублікував допис про українську залізницю

Ірина Геращенко зробила світлину з колегами парламентарями, які взяли участь у дискусії про баланс у політиці

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