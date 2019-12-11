INSTAOBOZ: огляд Інстаргаму політиків

Ведучі прямого етеру на ObozTV Денис Похила та Марина Клим зробили огляд найцікавіших новин з Інстаграму українських політиків

Макс Нефьодов пророкує оновлену митницю в Україні

Прем'єр-міністр України пан Гончарук попередив контрабандистів щодо нелегальних потоків на митниці

Володимир Зеленський опублікував знімку з літака на шляху до України з Парижу

Микола Тищенко виставив світлину з нормандського формату та підтримав президента

Пан Скичко опублікував допис про українську залізницю

Ірина Геращенко зробила світлину з колегами парламентарями, які взяли участь у дискусії про баланс у політиці

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