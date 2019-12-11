INSTAOBOZ: огляд Інстаргаму політиків
Ведучі прямого етеру на ObozTV Денис Похила та Марина Клим зробили огляд найцікавіших новин з Інстаграму українських політиків
Макс Нефьодов пророкує оновлену митницю в Україні
Прем'єр-міністр України пан Гончарук попередив контрабандистів щодо нелегальних потоків на митниці
Володимир Зеленський опублікував знімку з літака на шляху до України з Парижу
Микола Тищенко виставив світлину з нормандського формату та підтримав президента
Пан Скичко опублікував допис про українську залізницю
Ірина Геращенко зробила світлину з колегами парламентарями, які взяли участь у дискусії про баланс у політиці
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