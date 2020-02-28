INSTAOBOZ: огляд Інстаграму українських політиків

Провідники "Студії OBOZREVATEL" зробили огляд найцікавіших новин з Інстаграму українських політиків.

Петро Порошенко подякував українцям.

Олена Зеленська написала про форум у "Мистецькому Арсеналі".

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