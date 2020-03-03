INSTAOBOZ: огляд Інстаграму укаїнських політиків

Провідники "Студії OBOZREVATEL" зробили огляд найцікавіших новин з Інстаграму українських політиків.

Жан Беленюк показав. як він укріплює шию.

Юлія Мендель написала про засідання суду.

Дмитро Дубілет запостив про електронні лікарняні

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