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23 жовтня • оновлено в 14:50
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INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків

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Ведучі прямого етеру на ObozTV Денис Похила та Марина Клим зробили огляд найцікавішого з того, що українські політики показали у соціальній мережі Інстаграм.

Олена Зеленська разом зі свої чоловіком президентом України перебували в Японії.

Жан Беленюк виклав фото з Макгрегором.

Ірина Геращенко виставила світлину двох рук.

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