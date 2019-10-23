INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків

INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків77 Читати матеріал російською
Ведучі прямого етеру на ObozTV Денис Похила та Марина Клим зробили огляд найцікавішого з того, що українські політики показали у соціальній мережі Інстаграм.
Олена Зеленська разом зі свої чоловіком президентом України перебували в Японії.
Жан Беленюк виклав фото з Макгрегором.
Ірина Геращенко виставила світлину двох рук.
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