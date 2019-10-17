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17 жовтня • оновлено в 14:32
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INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків

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Ведучі прямого етеру ObozTV Денис Похила та Марина Клим зробили огляд найцікавішого з Інстаграму політиків.

Ірина Геращенко розкритикувала закон 1008

Володимир Гройсман виклав відео, яке підписав "Осінь в місті"

Олена Зеленська доїхала до Риги

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