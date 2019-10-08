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9 жовтня • оновлено в 05:27
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INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків

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Ведучі прямого ефіру ObozTV Денис Похила та Марина Клим зробили огляд останніх публікацій українських політиків з мережі Інстаграм.

Ірина Геращенко опублікувала світлину із села Красногорівки

Олександр Дубінський опублікував відео із журналістом Сергієм Андрушко

Олександр Ткаченко розповів історію про зламані сходи та падіння з них

Юлія Мендель опублікувала світлину із президентом, де написала Kiev, замість Kyiv

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