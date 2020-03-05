INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків
Провідники "Студії OBOZREVATEL" зробили огляд найцікавіших новин з Інстаграму українських політиків.
Дмитро Дубілет розповів про свої плани на майбутнє.
Михайло Федоров, який зберіг свою посаду, подякував всій команді та написав, що більшість працювали не заради постів у Фейсбуці
Олексій Гончаренко написав про розмову із президентом Зеленським у ВР.
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