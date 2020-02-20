INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків

Провідники "Студії OBOZREVATEL" Анна Нитченко, Марина Клим та Денис Похила зробили огляд найцікавіших новин з Інстаграму українських політиків.

Олег Ляшко готовий поселити у себе вдома кількох українців, які прибули з Китаю.

Олексій Гончарук опублікував допис про прибуття українців з китайського міста Ухань.

Аресен Аваков написав про готовність усієї його команди забезпечити відповідні умови для дотримання правил карантину.

Олександр Дубінський пише про те, що Сергій Шефір є розумом, честю та сумлінням в Офісі президента.

Зоряна Скалецька висловилася із приводу паніки через коронавірус в Україні.

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