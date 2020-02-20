INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків
Провідники "Студії OBOZREVATEL" Анна Нитченко, Марина Клим та Денис Похила зробили огляд найцікавіших новин з Інстаграму українських політиків.
Олег Ляшко готовий поселити у себе вдома кількох українців, які прибули з Китаю.
Олексій Гончарук опублікував допис про прибуття українців з китайського міста Ухань.
Аресен Аваков написав про готовність усієї його команди забезпечити відповідні умови для дотримання правил карантину.
Олександр Дубінський пише про те, що Сергій Шефір є розумом, честю та сумлінням в Офісі президента.
Зоряна Скалецька висловилася із приводу паніки через коронавірус в Україні.
Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Insta OBOZ" на сайті "OBOZREVATEL".