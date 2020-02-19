INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків
Ведучі прямого етеру ObozTV зробили огляд найцікавіших новини з Інстаграму українських політиків.
Петро Порошенко привітав із Днем Державного герба України
Микола Тищенко написав про плідний робочий тиждень
Юлія Мендель написала, що в Україні є сили, які не зацікавлені в нормандському форматі
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