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19 лютого • оновлено в 17:04
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INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків

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Ведучі прямого етеру ObozTV зробили огляд найцікавіших новини з Інстаграму українських політиків.

Петро Порошенко привітав із Днем Державного герба України

Микола Тищенко написав про плідний робочий тиждень

Юлія Мендель написала, що в Україні є сили, які не зацікавлені в нормандському форматі

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

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