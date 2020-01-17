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17 січня • оновлено в 14:43
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INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків

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Ведучі "Студії OBOZREVATEL" Марина Клим та Денис Похила зробили огляд найцікавіших новин з Інстаграму українських політиків.

Пан Доброносов опублікував фото Гончарука, який прийшов до ВР

Прем'єр міністр України Олексій Гончарук також опублікував фото у своєму Інстаграмі

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