INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків
Ведучі "Студії OBOZREVATEL" Марина Клим та Денис Похила зробили огляд найцікавіших новин з Інстаграму українських політиків.
Пан Доброносов опублікував фото Гончарука, який прийшов до ВР
Прем'єр міністр України Олексій Гончарук також опублікував фото у своєму Інстаграмі
Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы