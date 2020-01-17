INSTAOBOZ: огляд Інстаграму політиків

Ведучі "Студії OBOZREVATEL" Марина Клим та Денис Похила зробили огляд найцікавіших новин з Інстаграму українських політиків.

Пан Доброносов опублікував фото Гончарука, який прийшов до ВР

Прем'єр міністр України Олексій Гончарук також опублікував фото у своєму Інстаграмі

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram