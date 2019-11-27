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29 листопада • оновлено в 12:20
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INSTAOBOZ: огляд Instagram українських політиків

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Ведучі "Студії OBOZREVATEL" Марина Клим та Денис Похила у прямому етері ObozTV зробили огляд найцікавіших новин з Інстаграму українських політиків.

Юлія Мендель опублікувала світлини з Естонії. 99% державних послуг вже є цифровими.

Ірина Геращенко виставила "сімейну світлину"

Петро Порошенко показав нестандартну світлину без підпису

Народний депутат Дубінський прийшов на мітинг під Нацбанком України

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