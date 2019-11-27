INSTAOBOZ: огляд Instagram українських політиків

Ведучі "Студії OBOZREVATEL" Марина Клим та Денис Похила у прямому етері ObozTV зробили огляд найцікавіших новин з Інстаграму українських політиків.

Юлія Мендель опублікувала світлини з Естонії. 99% державних послуг вже є цифровими.

Ірина Геращенко виставила "сімейну світлину"

Петро Порошенко показав нестандартну світлину без підпису

Народний депутат Дубінський прийшов на мітинг під Нацбанком України

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!