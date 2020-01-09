Головна Новини
9 січня • оновлено в 13:21
МоваЯзык
МедОбоз Головна

INSTAOBOZ: обзор Инстаргама политиков

77
Читати матеріал російською

Провідні прямого ефіру на ObozTV Деніс Похила і Марина Клим зробили огляд найцікавіших новин з Інстаграма українські політиків

Олена Зеленська прокоментувала катастрофу літака Тегеран - Київ

Омелян заявив що дружина Зеленського більше розуміється на тому, що відбувається в Україні, ніж президент

Порошенко висловив співчуття близьким та рідним загиблих

Жан Беленюк зробив публікацію щодо катастрофи літака

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук опублікував співчуття рідним загиблих у аварії в Ірані

Про ці та інші новини дізнавайтеся з прямого ефіру ObozTV

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Insta OBOZ" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Insta OBOZ Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини