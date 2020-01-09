INSTAOBOZ: обзор Инстаргама политиков

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Олена Зеленська прокоментувала катастрофу літака Тегеран - Київ

Омелян заявив що дружина Зеленського більше розуміється на тому, що відбувається в Україні, ніж президент

Порошенко висловив співчуття близьким та рідним загиблих

Жан Беленюк зробив публікацію щодо катастрофи літака

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук опублікував співчуття рідним загиблих у аварії в Ірані

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