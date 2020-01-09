INSTAOBOZ: обзор Инстаргама политиков
Провідні прямого ефіру на ObozTV Деніс Похила і Марина Клим зробили огляд найцікавіших новин з Інстаграма українські політиків
Олена Зеленська прокоментувала катастрофу літака Тегеран - Київ
Омелян заявив що дружина Зеленського більше розуміється на тому, що відбувається в Україні, ніж президент
Порошенко висловив співчуття близьким та рідним загиблих
Жан Беленюк зробив публікацію щодо катастрофи літака
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук опублікував співчуття рідним загиблих у аварії в Ірані
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