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30 жовтня • оновлено в 13:05
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INSTAOBOZ: Микола Тищенко написав закон про добровольців

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Ведучі прямого етеру ObozTV Марина Клим та Денис Похила розповіли про найцікавіше з інстаграму українських політиків.

Макс Нефьодов звітував про те, що він ледь не щоранку бігає

Олександр Куницький зачіпив тему екзамінаційних питань для автошкіл

Жан Беленьок показав, як він готується до Олімпійських ігор в Токіо

Микола Тищенко написав пост щодо теми добровольців

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