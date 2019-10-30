INSTAOBOZ: Микола Тищенко написав закон про добровольців

INSTAOBOZ: Микола Тищенко написав закон про добровольців45 Читати матеріал російською
Ведучі прямого етеру ObozTV Марина Клим та Денис Похила розповіли про найцікавіше з інстаграму українських політиків.
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Микола Тищенко написав пост щодо теми добровольців
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