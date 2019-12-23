INSTAOBOZ: Гончарук підбив підсумки року

Ведучі прямого етеру ObozTV В'ячеслав Буткалюк та Денис Похила зробили огляд найцікавіших новин з Інстаграма українських політиків.

Народний депутат та чемпіон світу Жан Беленюк написав, що "завтра знову у бій"

Олексій Гончарук підбивав підсумки діяльності української влади

Перша леді України Олена Зеленська підтримала дефлімпійську збірну України

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