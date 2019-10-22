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22 жовтня • оновлено в 11:32
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INSTAOBOZ: Аваков та Супрун затролили Квартал 95

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Ведучі прямого етеру ObozTV Денис Похила та Марина Клим розповіли про останні новини із Інстаграму українських політиків:

Арсен Аваков тонко пожартував над хайпом навколо пісні Кварталу 95 та хору ім. Верьовки

Уляна Супрун круто потролила "відсутність гумору" у жартах Кварталу 95

Петро Порошенко написав про поповнення, яке надійшло до українського флоту

Про ці та інші новини дивіться у прямому етері на ObozTV.

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