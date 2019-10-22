INSTAOBOZ: Аваков та Супрун затролили Квартал 95

INSTAOBOZ: Аваков та Супрун затролили Квартал 9582 Читати матеріал російською
Ведучі прямого етеру ObozTV Денис Похила та Марина Клим розповіли про останні новини із Інстаграму українських політиків:
Арсен Аваков тонко пожартував над хайпом навколо пісні Кварталу 95 та хору ім. Верьовки
Уляна Супрун круто потролила "відсутність гумору" у жартах Кварталу 95
Петро Порошенко написав про поповнення, яке надійшло до українського флоту
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