Інстаграм відмовляється від лайків: експеримент соцмережі

Інстаграм відмовляється від "лайків". Соцмережа пішла на такий експеримент у деяких країнах світу.

Наприклад, у Автралії, Новій Зеландії та Канаді. Розробники мережі пояснюють цей крок "турботою про психічний стан користувачів, які надто переймаються кількістю "лайків".

Українцям відміна "лайків" поки не загрожує, вони активно дають оцінку фото та відео зірок. Останніми днями найбільше захоплення у користувачів викликали фото Тіни Кароль, Анни Сєдакової та гурту "Казка".

Також "інстаграмники" активно обговорюють сторінку президента Володимира Зеленського. Після обрання главою держави він суттєво зменшив розміщення особистих фото у мережі і, переважно, тепер демонструє лише світлини з офіційних заходів.

Щоденно в Інстаграм завантажуть близько 95 мільйонів фото та відео. І щодня користувачі мережі бачать там 4,2 млрд "лайків".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!