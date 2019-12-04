Інстаграм і надалі матиме успіх: психолог прокоментувала відмову мережі від "лайків"

Психологиня Оксана Зайцева у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала новини про те, що Інстаграм повністю відмовляється від лайків та чи матиме ця соцмережа успіх у користувачів, які вже не зможуть насолоджуватися великою кількістю вподобайок під своїми публікаціями.

"Я думаю, що звичайно ж, мережа користуватиметься попитом і надалі, оскільки з самого початку лайки були потрібні для привертання уваги до соцмережі, для привертання великої кількості користувачів, а зараз прийшов час для монетизації. Зараз івентів буде менше, але реклама в Інстаграмі та Фейсбуці буде йти краще після таких нововведень. А що стосується попиту, то люди вже підсаджені на соцмережі. Психологи це називають адикціями, тому навіть без лайків мережа матиме успіх у користувачів", - зазначила психологиня.

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